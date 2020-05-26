Петропавловск-Камчатский, 26 мая, 2020, 05:42 — ИА Регнум. К производству биодобавок «Омега-3» нового поколения из рыбьего жира приступило камчатское ООО «Тымлатский рыбокомбинат». Биодобавку из голов лосося будут отправлять на экспорт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Правительство Камчатского края. На Камчатке «Тымлатский рыбокомбинат» начал производство биодобавок нового поколения.

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Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов сравнил производство на комбинате с «космической наукой».

«Само производство больше напоминает космическую науку. Мне хочется подчеркнуть, что это важный шаг в сторону повышения высокотехнологичности производства и развития не просто добычи и первичной разделки рыбы, а действительно сложных высокотехнологичных процессов. Очень важно, что здесь работают наши жители, которые могут найти высококвалифицированную работу, научные сотрудники, лаборанты, технологи, инженеры. И само производство больше напоминает космическую науку», — сказал Владимир Солодов.

Генеральный директор «Тымлатского рыбокомбината» Александр Литвиненко отметил, что в первую очередь необходимо выйти на российский рынок, создать конкуренцию зарубежной продукции, а потом выходить на международную арену.

Жители Камчатки получат новую продукцию, в том числе и детскую линейку «Омега-3».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поддержал идею перевозки камчатской рыбы по Северному морскому пути.