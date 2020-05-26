Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 26 мая, 2020, 05:02 — ИА Регнум. На Амурском судостроительном заводе поставлен в транспортно-спусковой док «Зея» корвет «Герой России Алдар Цыденжапов». Ему предстоит переход на сдаточную базу предприятия во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Амурского СЗ.

Пресс-служба Амурского СЗ Корвет «Герой России Алдар Цыденжапов» готовится к переходу во Владивосток

Читайте также: Корвет «Алдар Цыденжапов» сошёл со стапелей Амурского ССЗ в Комсомольске

Сложнейшая технологическая операция была проведена на Амурском судостроительном заводе — постановка корвета в транспортно-пусковой док «Зея». В начале июня корвет покинет акваторию предприятия и начнёт переход на сдаточную базу, где его ждут заводские ходовые и государственные испытания.

В планах амурских корабелов передать корвет Тихоокеанскому флоту в декабре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, корвету присвоено имя Героя России Алдара Цыденжапова, который был матросом Тихоокеанского флота, служил на эсминце «Быстрый». Ценой своей жизни он предотвратил крупную аварию и спас жизни экипажа в количестве 348 человек.