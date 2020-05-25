Киев, 25 мая, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский может пока что не переживать из-за протестных акций, заявила 25 мая политолог Александра Решмедилова, комментируя мероприятия, состоявшиеся накануне в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Сторонники Петра Алексеевича протестовали против политики Зеленского. Но как-то скучно, без креатива. Подобные акции, конечно, могут быть и тихими, и громкими, но страна уже наелась. Людей это не будоражит больше, надрывным речам и заезженным лозунгам люди дали свой вердикт и выбрали Зеленского, чтобы не слышать эти «шлягеры» времен позднего Порошенко», — заявила эксперт.

Политолог напомнила, что судя по социологии, если бы выборы президента Украины были завтра, то большинство сделали ли бы симметричный выбор (то есть поддержали бы Владимира Зеленского) и сегодня.

«Так в чём же бунт? Зачем идти к дому, где живет Зеленский? Чтобы пошуметь, покричать, разойтись?! Что за детский сад…» — отмечает Решмедилова.

Также она заявила, что, судя по билбордам, которыми активно завешаны были все рекламные площадки в прошлом году, на Украине уже год как правит лично Путин (намек на предвыборный слоган Порошенко во время президентской кампании-2019 «Или я, или Путин» — ред.).

«Так почему выбрано такое странное место для протестов?» — задается вопросом она, подчеркивая, что «надоело смотреть, с какой злостью одни патриоты смотрят на других, поскольку страна выстоит только в единстве».

ИА REGNUM напоминает, что 24 мая в Киеве и других городах Украины прошли протестные акции под названием «Стоп реванш». Организаторами акции выступили националистические силы, выступающие против «капитулянской и реваншистской» политики действующего президента страны Владимира Зеленского. В Киеве мероприятие собрало порядка тысячи человек, акция прошла без столкновений. Особого резонанса мероприятие действительно не вызвало, хотя накануне его усиленно раскручивали.