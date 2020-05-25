Улан-Батор, 25 мая, 2020, 17:47 — ИА Регнум. До появления вакцины от коронавируса Монголия не планирует открывать государственную границу, — об этом 25 мая заявил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

«Наша страна находится в зоне риска. Скоро у нас будут выборы в парламент, для организации выборов Государственная чрезвычайная комиссия должна тесно работать с Центральной избирательной комиссией с целью защиты здоровья избирателей. Надо активизировать меры по предупреждению распространения коронавируса и продолжать масочный режим.

Люди спрашивают, когда будут открыты границы. Подчеркиваю, пока не планируем открыть границы. Будем открывать только тогда, когда ситуация стабилизируется. Режим повышенной готовности нашей страны завершится только тогда, когда будет готова вакцина от коронавируса», — заявил премьер-министр.

На заседании Государственной чрезвычайной комиссии был обсужден вопрос о продлении срока режима повышенной готовности, который должен истекать 31 мая. По итогам обсуждения комиссия решила продлить срок еще на месяц.

«В соседней России количество зараженных растет, а также во Внутренней Монголии зарегистрировано 7 завозных случаев заражения коронавирусом нового типа. Министерство здравоохранения провело очередную оценку риска заражения и согласно с этой оценкой существует высокий риск распространения коронавируса в нашей стране. Поэтому комиссия предлагает продлить срок режима повышенной готовности», — заявил вице-премьер и председатель государственной чрезвычайной комиссии Олзийсайханы Энхтувшин.

Вопрос о продлении срока режима повышенной готовности в стране до 30 июня окончательно решится на заседании правительства 27 мая.