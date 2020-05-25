Калужская область выступит партнёром фестиваля «Интермузей»
Калуга, 25 мая, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Калужская область впервые выступит в качестве партнёра на фестивале «Интермузей-2020», сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.
По информации ведомства, на объединенном стенде Калужской области развернётся виртуальная интерактивная экспозиция трёх музеев: Калужского музея изобразительных искусств, музейно-краеведческого комплекса «Усадьба Золотарёвых» и музея-заповедника «Полотняный Завод». Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, также располагающийся в Калуге, будет представлен на отдельном стенде фестивальной экспозиции. Лейтмотивом коллективного стенда калужан станет тема жизни и сохранения музейных коллекций во время Великой Отечественной войны, созвучная главной теме фестиваля «Интермузей — 2020» — «Хранители мира».
«Калужская область впервые стала регионом-партнёром фестиваля. И мы понимаем, что новый формат нашего участия в качестве партнёра — это и возможность достойно представить богатое культурно-историческое наследие региона на российской и международной аренах, и перспектива новых партнёрских отношений», — заявил министр культуры области Павел Суслов.
XXII международный фестиваль музеев «Интермузей», учрежденный Минкультуры России в 1999 году, пройдет с 27 по 29 мая, впервые в цифровом формате. Он объединит около 400 участников из всех федеральных округов РФ.