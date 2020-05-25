Ярославль, 25 мая, 2020, 17:16 — ИА Регнум. В Ярославской области 207,5 случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Информационный центр по ситуации с коронавирусом в России. Расчет по каждому региону провели аналитики информационного центра. За минувшие 7 дней данный показатель увеличился на 63 человека, 18 мая на 100 тысяч населения Ярославской области приходилось 144,2 случая коронавируса.

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Показатель региона выше среднего по Центральному федеральному округу — 195 человек с коронавирусом на 100 тысяч жителей, но уступает среднему показателю по России — 240,7 случая на 100 тысяч. Наименьший показатель в ЦФО зафиксирован в Воронежской области, наибольшие цифры в округе — у Москвы, Московской и Калужской областей.