Кострома, 25 мая, 2020, 16:39 — ИА Регнум. На премирование преподавательского состава в Костромском государственном университете выделят дополнительные 3 миллиона рублей. Об этом в видеообращении к студентам педагогам заявил ректор КГУ Александр Наумов. Так глава вуза решил поощрить педагогов за успешную работу в период пандемии коронавируса.

Adm44.ru Костромской государственный университет

«Переход на дистанционный формат работы был безальтернативным, наш университет успешно справился с пандемическим вызовом. Это было трудное решение, но, убеждён, абсолютно верное… Серьёзно выросла нагрузка на педагогов, нужно было быстро осваивать новые технологии, наладить саму технику, иначе организовывать работу и быт. Сегодня я принял решение о поощрении всего преподавательского коллектива университета: в мае на поощрительную выплату ППС будет дополнительно выделено 3 млн. руб., а в июне премия подведет итог всего полугодия», — сказал Александр Наумов.

В выступлении затрагивались и другие темы. Так, приемная кампания в КГУ стартует 20 июня. Оформление документов и вступительные испытания пройдут онлайн, с использованием «технологии идентификации личности». Зачисление в вуз пройдёт в августе. Учебный год, как и положено, стартует 1 сентября.

Опорный вуз региона был создан в 2016 году, в 8 институтах, входящих в его состав, работают 524 преподавателя. Основную долю направлений подготовки составляют общественные и гуманитарные специальности.