Преподавателям костромского вуза выплатят 3 млн рублей премий за «удалёнку»
Кострома, 25 мая, 2020, 16:39 — ИА Регнум. На премирование преподавательского состава в Костромском государственном университете выделят дополнительные 3 миллиона рублей. Об этом в видеообращении к студентам педагогам заявил ректор КГУ Александр Наумов. Так глава вуза решил поощрить педагогов за успешную работу в период пандемии коронавируса.
В выступлении затрагивались и другие темы. Так, приемная кампания в КГУ стартует 20 июня. Оформление документов и вступительные испытания пройдут онлайн, с использованием «технологии идентификации личности». Зачисление в вуз пройдёт в августе. Учебный год, как и положено, стартует 1 сентября.
Опорный вуз региона был создан в 2016 году, в 8 институтах, входящих в его состав, работают 524 преподавателя. Основную долю направлений подготовки составляют общественные и гуманитарные специальности.