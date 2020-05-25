Санкт-Петербург, 25 мая, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Сотрудники Управления экономической безопасности полицейского Главка в Санкт-Петербурге пришли с обысками к бывшему заместителю главы Калининского района Роману Сапижаку, который курировал госзакупки и заказы и уволился с должности вскоре после того, как несколько сотрудников районной администрации были уличены в коррупции. О следственных действиях сообщает издание «Фонтанка».

Фото: spb.er.ru/persons/9434/ В квартире и кабинете бывшего заместителя главы Калиниского района проходят обыски

"Обыски прошли 25 мая в кабинете Сапижака и у него дома. По факту он задержан уже сейчас, процессуально это должно произойти вечером», — отмечает издание.

Роман Сапижак с 2014 по 2016 год был советником Василия Пониделко, который в то время руководил Кронштадтским районом Санкт-Петербурга. После перевода Пониделко в главы одного из крупнейших в городе Калининского района ушел в его администрацию заместителем главы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании с поличным начальника сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района Санкт-Петербурга Татьяны Светушковой. По данным следствия, чиновница получила взятку в 8 млн рублей от генерального директора коммерческой строительной фирмы за беспрепятственное подписание актов выполненных ремонтных работ в школах района.

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Позже по данному делу была арестована еще одна чиновница — заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Елена Кочкина.

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