Ростов, Ярославская область, 25 мая, 2020, 15:51 — ИА Регнум. В водопровод Ростова Великого Ярославской области поступает вода с рыбным запахом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети жителей ярославского райцентра. Это началось в минувшие выходные.

Vk.com сообщество «Подслушано Ростов Великий» Интернет-мем жителей Ростова

«Это просто какой-то ужас, умыться толком нельзя подкатывает рвотный рефлекс. Ладно воду с родника пьём, а мыть посуду, мыться невозможно, вонь несусветная… Утром умывались покупной водой. Как мыться в такой клоаке? От воды ужасный запах тухлой рыбы, что мне прикажете делать? В такой воде ребёнка купать или есть готовить? Где справедливость? — жалуются жители Ростова Великого в социальных сетях.

Проблемы с водой успели стать частью городских мемов. Жители рисуют русалок, гуляющих по улицам города или уху в кухонной раковине. Власти Ростовского района сегодня рассказали о причинах рыбного запаха, а также признали, что быстрого решения проблемы не существует.

Vk.com сообщество «Подслушано Ростов Великий» Ростовская Русалка

«Установлено, что причиной наличия постороннего запаха является присутствие в реке Устье источника загрязнения. Предположительно, что это результат жизнедеятельности золотистых водорослей, попросту говоря, происходит процесс цветения; данное явление имеет природный характер. Уважаемые жители района для использования воды рекомендуется ее отстаивать в течении нескольких часов для удаления неприятного запаха», — заявил глава Ростовского района Сергей Шокин.

Пока что власти создали только рабочую группу для решения проблемы и обещают провести реконструкцию очистных сооружений в райцентре до 2021 года.