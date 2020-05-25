Москва, 25 мая, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Составлен рейтинг лучших монументов и памятников в честь Победы в Великой Отечественной войне в России и странах СНГ. Лидирует в рейтинге монумент Победы на Поклонной горе в Москве, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Дарья Антонова ИА REGNUM Монумент Победы на Поклонной горе

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На втором месте оказался Монумент Победы в Минске (Белоруссия). На третьем — Мемориал Славы в Парке имени 28 героев-панфиловцев в Алматы (Казахстан).

Также в пятерку лучших монументов и памятников в честь Победы вошли монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде и обелиск Славы на горе Митридат в Керчи (Крым).

Как сообщало ИА REGNUM, самым часто посещаемым исторических музеем в России назван музей-заповедник «Петергоф» в Санкт-Петербурге.

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