Тюмень, 25 мая, 2020, 15:29 — ИА Регнум. На ипотечном рынке России наблюдаются парадоксальные явления. Как ранее сообщалось, на фоне пандемии и самоизоляции в апреле 2020 года в России объёмы выданной ипотеки упали почти на 39% по сравнению с показателями марта. При этом средние сроки рассмотрения заявок на ипотечные кредиты сократились с 4 дней в апреле 2019 года до 2,5 дней в мае 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федеральной компании в сфере недвижимости и ипотеки «Этажи».

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

"Скорее всего, в этом году пик уровня одобряемости ипотечных кредитов уже достигнут и дальше, несмотря на проводимую Центробанком политику снижения ключевой ставки, на фоне ситуации с доходами населения, уровень одобряемости ипотечных кредитов будет снижаться и предпосылки к этому уже есть: часть банков ограничило кредитование тех, кто не может подтвердить свои доходы», — полагает генеральный директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Но как отмечают аналитики «Этажей», интерес к ипотечному кредитованию начинает постепенно восстанавливаться. Особо ощутимая просадка по запросу на ипотечные консультации отмечалась в первую неделю апреля, сейчас же количество обращений даже выше, чем в апреле 2019 года, на 2−3%. И спрос на ипотеку может вырасти в ближайшие месяцы.

«Сейчас среди клиентов, которые обращаются за ипотечными кредитами, выросла доля тех, кто имеет большой первоначальный взнос, является зарплатным клиентом банка и легко может подтвердить свой доход. Отсюда и такой значительный рост уровня и скорости одобрения кредита. Остальные категории заёмщиков заняли выжидательную позицию, и в июне мы прогнозируем с их стороны повышенный отложенный спрос», — отмечает Ильдар Хусаинов.

При этом большинство клиентов изначально проявляет интерес к различного рода акционным ипотечным продуктам, а после проведения всех финансовых расчётов выбирает наиболее выгодный вариант кредитования, сообщает эксперт.

Что касается предпочтений ипотечных заёмщиков в отношении вторичного и первичного жилья, то они остались неизменными, отмечают в компании «Этажи». А именно, 57% клиентов приобретают квартиры стоимостью от 2 до 4 млн рублей, 21% по цене — до 2 млн, 14% — от 4 до 6 млн рублей и 7% — свыше 6 млн рублей.

А вот рынок ипотечного кредитования загородной недвижимости претерпел изменения. Доля тех, кто приобретает загородную недвижимость с привлечением заёмных средств, сократилась с 35% в апреле 2019 года до 33% в 2020 году.

По ценовому сегменту также произошли подвижки. Доля заёмщиков, приобретающих загородную недвижимость стоимостью от 500 тысяч до 1 млн рублей, сократилась почти вдвое с 19 до 10%, зато с 16 до 30% выросла доля тех, кто приобретает недвижимость в ценовом диапазоне от 3 до 5 млн рублей, но сократилась с 13 до 8% в категории свыше 5 млн рублей. Неизменным остался наиболее востребованный сегмент — от 1 млн до 3 млн рублей, который по-прежнему предпочитают 52% ипотечных заёмщиков.