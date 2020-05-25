Обнинск, Калужская область, 25 мая, 2020, 16:18 — ИА Регнум. В Обнинске полиция задержала двух иностранцев 35 и 25 лет, при досмотре у них было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза показала, что это героин массой 88,64 грамма, сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

40.мвд.рф У двух иностранцев полицейские обнаружили героин массой 88,64 грамма

По версии правоохранителей, подозреваемые проживали на съемной квартире в Московской области и приезжали в Обнинск где приобретали крупную партию фасованного героина. На съёмной квартире наркотик фасовали мелкими партиями, а затем реализовывали — также на территории Обнинска. Ежедневно подозреваемые осуществляли до 50 закладок с наркотиками.

По факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в наркоторговле грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.