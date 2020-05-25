Минск, 25 мая, 2020, 14:53 — ИА Регнум. «Я вообще суеверным стал за эти месяцы. Самые тяжелые времена за весь президентский период. Одни из тяжелых — это точно», — заявил Александр Лукашенко в ходе состоявшегося сегодня, 25 мая совещания с высокопоставленными чиновниками республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Как сообщает президентская пресс-служба, «Александр Лукашенко подчеркнул, что считает нынешние времена тяжелыми даже не по причине пандемии и распространения болезни, а потому, что со всех сторон в этой ситуации оказывалось сильное давление».

«И это надо было выдержать. Люди ведь разные. Все понятно — у нас жесткая власть, президент сказал — все сделано, исполнено. Тем не менее, мы же (ничего. — Прим. президентской пресс-службы) не запрещали. Мы просто берегли людей, лечили их и так далее. Поэтому люди по-разному себя вели, но в целом неплохо. Тем не менее, давление было очень серьезным», — сообщил Лукашенко.

В контексте одобрения поведения людей белорусский лидер припомнил 1994 год, когда состоялись первые президентские выборы. На совещании присутствовал управляющий делами президента Виктор Шейман — член команды Лукашенко на тех выборах и фигурант резонансного «лиозненского инцидента» (инсценировки покушения на кандидата Лукашенко в 1994 году).

Лукашенко сообщил участникам совещания: «Одни из тяжелых — это точно. Виктор Шейман помнит еще и те времена, когда хлеба не было и вообще кормить народ нечем было. Я часто привожу пример, что в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь помог».

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Напомним, Александр Лукашенко считает себя «православным атеистом». Он бессменно правит Белоруссией с 1994 года и в 2020 году желает продлить своё пребывание на президентском кресле ещё на пятилетку.

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Отметим, с начала года ВВП Белоруссии демонстрирует падение на 1,3% при запланированном Лукашенко росте на 2,8% в 2020 году. Очередной социально-экономический кризис сопровождается падением промышленного производства и экспорта, ростом безработицы и другими негативными явлениями.