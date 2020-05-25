Минск, 25 мая, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Совмин Белоруссии до окончания президентской кампании будет сформирован в новом составе. Об этом сегодня, 25 мая на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства. До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство. Поэтому нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов — или само в отставку подает, или Президент отправляет в отставку. Надо об этом подумать, но чтобы люди понимали, что мы от этого принципа не отходим. До президентских выборов будет сформирован практически окончательный состав правительства», — сообщил Лукашенко.

Он отметил: «Об этом говорили, и очень многих министров мы назначили полгода назад, и увидели их в деле. И сегодня можем сделать вывод, могут они работать в новом правительстве или не могут. Поэтому настало время, чтобы еще раз взглянуть на правительство, высших должностных лиц, которые у нас есть, и по ним тоже принимать решения. Или мы с ними работаем, или перемещаем на новую работу».

Подготовку нового состава Совмина белорусский лидер возложил на главу президентской администрации Игоря Сергеенко. Информацию по ротации правительства подготовила бывшая глава президентской администрации Наталья Кочанова, назначенная в конце прошлого года главой верхней палаты Национального собрания Белоруссии.

Лукашенко уточнил: «Полгода назад мы до каждого человека дошли и проработали эти вопросы. Где-то произошла замена, а где-то мы отложили вот на этот период».

«Никто из членов правительства не должен ни обижаться, ни напрягаться. Я уверен, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся на своих должностях. Сейчас надо просто экзамен сдавать. Если все сдадут — ради бога. Поэтому надо шевелиться, но не суетиться», — добавил белорусский лидер.

На совещании не присутствовал нынешний глава белорусского правительства Сергей Румас. Конституция позволяет Лукашенко назначать министров и главу Совмина.

Президентская кампания в Белоруссии фактически началась в 2018 году, официально она была объявлена 8 мая. Основным днём голосования назначена дата 9 августа. Центризбирком разрешил собирать подписи за 15 потенциальных кандидатов в президенты.

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