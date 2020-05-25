Санкт-Петербург, 25 мая, 2020, 14:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге после длительной болезни ушел из жизни бывший главный архитектор города Александр Викторов. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба КГА Архитектор Александр Викторов

Александра Викторова не стало 24 мая на 65-м году жизни. В КГА Викторов начал работать в 1989 году, пройдя путь от районного архитектора до главного архитектора города. На этой должности он находился с 2008 по 2010 год.

Как отмечают в ведомстве, в жестких условиях рынка нулевых годов Викторов не боялся ответственности, умел видеть слабые места в градостроительстве, многое сделал для их устранения, проведя серьезную нормотворческую работу. В работе над Генеральным планом Санкт-Петербурга (завершен и согласован под его руководством в 2005 году, — прим. ред.) он сумел наладить диалог с градозащитниками и застройщиками, продвинув идею «Генеральный план — документ общественного согласия».

«При нем была начата работа по формированию Правил землепользования и застройки, специальной компьютерной программы для сохранения исторических панорам», — отметили в КГА.

Отметим, что по проектам Александра Викторова построены жилые и промышленные здания не только в Петербурге, но и разных областях России. Один из его авторских архитектурных проектов — часовня в Свято-Иоанновском монастыре на набережной реки Карповки.

Александр Викторов являлся почетным архитектором Российской Федерации, профессором Международной Академии архитектуры, членом правлений Союза архитекторов России и Санкт-Петербургского Союза архитекторов. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «В память 1000-летия Казани», Почетной грамотой министра регионального развития.