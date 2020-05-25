В Костроме нет дефицита СИЗов, но их раздают волонтёры
Кострома, 25 мая, 2020, 14:24 — ИА Регнум. В Костроме всероссийская акция #МыВместе по раздаче средств индивидуальной защиты медикам вызвала вопросы у местных жителей, поскольку об отсутствии дефицита СИЗов не раз заявляли костромские власти.
Ранее активисты Общероссийского народного фронта и волонтёры передали партию из 200 одноразовых противочумных костюмов и 150 защитных очков в костромской противотуберкулезный диспансер. Известно, что «подарочные» костюмы были произведены на оном из ивановских предприятий.
В ответ на запрос ИА REGNUM в ОНФ пояснили, что акция поддержки никак не является доказательством дефицита средств защиты в костромских медучреждениях. Одноразовые противочумные костюмы, подаренные врачам, продлят срок службы многоразовых комплектов, которые в диспансер поставляет предприятие «Орбита».
Как отметили в департаменте здравоохранения Костромской области, на данный момент СИЗы в области закупаются централизованно самим департаментом и больницами «в рамках текущего финансирования». Швейное производство «Орбита» по-прежнему занимается производством противочумных костюмов — с предприятием заключён контракт на пошив еще 3 тысяч подобных комплектов. Дефицита масок, костюмов, халатов, очков, перчаток в регионе «не имеется».