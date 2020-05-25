Кострома, 25 мая, 2020, 14:24 — ИА Регнум. В Костроме всероссийская акция #МыВместе по раздаче средств индивидуальной защиты медикам вызвала вопросы у местных жителей, поскольку об отсутствии дефицита СИЗов не раз заявляли костромские власти.

Onf.ru Передача средств защиты в противотуберкулезный диспансер Костромской области

Ранее активисты Общероссийского народного фронта и волонтёры передали партию из 200 одноразовых противочумных костюмов и 150 защитных очков в костромской противотуберкулезный диспансер. Известно, что «подарочные» костюмы были произведены на оном из ивановских предприятий.

«Хорошо, конечно, помогать медицинским работникам. Но непонятно следующее. Почему медикам ищут средства защиты волонтёры? Если из резервного фонда Костромской области выделены дополнительные деньги на закупку таких средств», — пишут в социальных сетях костромичи.

В ответ на запрос ИА REGNUM в ОНФ пояснили, что акция поддержки никак не является доказательством дефицита средств защиты в костромских медучреждениях. Одноразовые противочумные костюмы, подаренные врачам, продлят срок службы многоразовых комплектов, которые в диспансер поставляет предприятие «Орбита».

"Мы составили список медучреждений по области, которые работают с COVID-19. Диспансер в этом списке. Месяц назад мы отвозили помощь в Окружную больницу No2, сейчас вот сюда. Позвонили им, спросили, нужно ли. Главный врач сказал, что не откажутся, конечно. Костюмами бригады полностью обеспечены, их шьет ОРБИ. Но они рассчитаны несколько десятков обработок. После этого использовать их нельзя. И вот эти одноразовые костюмы помогут удлинить срок использования многоразовых», — сообщила представитель регионального ОНФ Мария Ушанова.

Как отметили в департаменте здравоохранения Костромской области, на данный момент СИЗы в области закупаются централизованно самим департаментом и больницами «в рамках текущего финансирования». Швейное производство «Орбита» по-прежнему занимается производством противочумных костюмов — с предприятием заключён контракт на пошив еще 3 тысяч подобных комплектов. Дефицита масок, костюмов, халатов, очков, перчаток в регионе «не имеется».