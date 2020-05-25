Ярославль, 25 мая, 2020, 14:01 — ИА Регнум. В универсальном культурно-развлекательном комплексе «Арена-2000», где проводит свои матчи в Континентальной хоккейной лиге ярославский «Локомотив», будут проведены работы по замене светового оборудования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт государственных закупок. Согласно документам закупки, замена производится в рамках исполнения положений регламента Континентальной хоккейной лиги.

ХК «Локомотив» Арена-2000

Предполагается замена 92 металлогалогеновых прожекторов на светодиодные. При этом уточняется, что «Арена-2000» уже располагает 22 светодиодными прожекторами. Начальная цена закупки составляет 31 миллион рублей, срок установки новых светодиодных прожекторов — до 30 августа 2020 года.

Необходимая по регламенту освещенность хоккейной площадки определяется, исходя из расположения ТВ-камер в хоккейной трансляции. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года «Арена-2000» провела закупку и монтаж ТВ-оборудования для осуществления из Ярославля трансляций матчей КХЛ в формате высокой четкости.