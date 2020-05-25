Кострома, 25 мая, 2020, 13:59 — ИА Регнум. В Костромской области за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по региону.

Yarregion.ru

Всего в регионе нарастающим итогом выявлено 580 случаев заражения, выздоровели 294 человек, 9 умерли. За весь период мониторинга в области проведено более 20 тысяч исследований на наличие SARS-CoV-2.

Под наблюдением медиков находятся более 1020 человек, прибывших из других регионов и общавшихся с заболевшими. В больницах лежат 56 человек, из них 6 пациентов — на аппарате ИВЛ.