Калуга, 25 мая, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Медицинские организации Калужской области, работающие с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, на сегодняшний день обеспечены средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве. В основном средства защиты закупаются на договорной основе у производителей. Кроме того, социально ответственным бизнесом также оказывается помощь при снабжении медучреждений. Об этом 25 мая рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM начальник управления лицензирования и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения области Татьяна Комягина.

Admoblkaluga.ru ООО «КАРО» передало в дар медицинским и социальным учреждениям Калужской области полмиллиона масок и 1100 защитных костюмов

По её словам, только за минувшую неделю в регион поступило 500 тыс одноразовых медицинских масок, 7,3 тыс одноразовых и две тысячи многоразовых респираторов, пять тысяч специальных очков и 1,6 тыс защитных костюмов.

Ранее, врио губернатора области Владислав Шапша поблагодарил, работающие в регионе компании «Л'Ореаль», «Боско», «НМЛК», «Андромета», «КАРО» и другие за безвозмездное обеспечение средствами защиты медицинских работников в условиях коронавирусной инфекции.