Калуга, 25 мая, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Врио калужского губернатора Владислав Шапша призвал руководителей всех уровней ответственно подходить к расходованию бюджетных средств и по возможности отложить финансирование непервоочередных задач. Об этом было заявлено 25 мая на внеочередном заседании областного правительства, которое состоялось в формате видеоконференцсвязи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На заседании правительства области обсудили исполнение бюджета за первый квартал 2020 года.

В частности, руководитель области обратил внимание на то, что в сложившихся экономических условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, наблюдается тенденция снижения поступлений доходов регионального бюджета. Врио губернатора призвал распорядителей средств более ответственно подходить к их расходованию с соблюдением принципа приоритетности.

«То, что требует обязательного расходования, мы будем делать в первую очередь. На те средства, которые вы расходуете на второстепенные вещи, в том числе на содержание собственных аппаратов и служб, нужно обязательно еще раз внимательно посмотреть и определить те резервы, на которые мы с вами сможем рассчитывать в случае недополучения части наших доходов», — сказал Владислав Шапша.

В рамках заседания правительства области министр финансов региона Валентина Авдеева сообщила, что за первый квартал 2020 года доходы областного бюджета исполнены в сумме 15 млрд 346 млн рублей, что на 18% больше поступлений за аналогичный период 2019 года. Темп роста доходов составил 109%. Расходы исполнены в сумме 12 млрд 266 млн рублей. По итогам исполнения областного бюджета сложился профицит в объеме три млрд 79 млн рублей.