Салехард, 25 мая, 2020, 12:04 — ИА Регнум. На Ямале число заражений коронавирусной инфекцией за минувшую неделю оказалось в два раза меньше, чем в предыдущих двух неделях. Об этом заявила 25 мая главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко.

Оперативный штаб ЯНАО

По состоянию на 25 мая 2020 года Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО за сутки подтверждено 38 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Очаги прежние: Новый Уренгой, Салехард, Губкинский.

За весь период в ЯНАО на 25 мая подтверждено 2 092 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 725 человек, шестеро скончались.

«По-прежнему превалируют бессимптомные и лёгкие формы, на них приходится 85% всех случаев коронавируса в ЯНАО. По охвату населения региона тестированием Ямал продолжает лидировать среди регионов России», — прокомментировала эпидситуацию главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко.