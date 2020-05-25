Ярославль, 25 мая, 2020, 11:54 — ИА Регнум. В Ярославскую областную думу внесен законопроект, который определяет дополнительные ограничения по продаже алкоголя в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах или примыкающих к ним. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт областной Думы.

Ярославская областная дума

Как ранее сообщало ИА REGNUM 5 мая вступил в силу федеральный закон, запрещающий розничную торговлю алкоголя в небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах домов. Согласно федеральному законодательству, алкоголь можно продавать в торговых залах площадью не менее 20 квадратных метров.

При этом региональные власти имеют право ввести дополнительные ограничения и даже полностью запретить торговлю алкоголем в торговых точках, расположенных в жилых домах. По проекту областного закона торговать алкогольным напитками можно будет в том случае, если площадь помещения для торговли составит не менее 30 квадратных метров.

«Данное нововведение направлено на защиту жильцов многоквартирных домов от нарушителей общественного порядка и создание комфортных условий для организаций общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях» , — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Внесенный законопроект Ярославская областная дума, скорее всего, рассмотрит в июне.