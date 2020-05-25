Ярославль, 25 мая, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В Ярославле за минувшие сутки выявлен еще 51 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора Дмитрия Миронова.

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На утро 25 мая в Рыбинске коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 24 человек, в Рыбинском муниципальном районе коронавирус выявлен у 7 местных жителей, в Ярославском и Некоузском районах — у 5, в Пошехонском, Брейтовском и Гаврилов-Ямском районах — у 2, в Тутаевском, Даниловском и Большесельском районе — у 1 человека. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом в Ярославской области на утро 25 мая зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции.

Как рассказали в оперативном штабе правительстве Ярославской области, в регионе госпитализировано 726 пациентов, из них 291 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 435 человек — с типичной клиникой COVID-19, но без официально подтвержденного диагноза. 16 человек находятся в тяжелом состоянии. На карантине пребывают 2512 ярославцев, контактировавших с заболевшими.