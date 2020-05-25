Пермь, 25 мая, 2020, 11:13 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 25 мая, выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-службе краевой администрации.

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Лечение в больницах получают 29 пациентов, остальные 14 человек из-за отсутствия симптомов заболевания изолированы на дому. Среди выявленных носителей коронавируса 17 мужчин, 25 женщин и один ребёнок.

С начала пандемии на 25 мая в регионе зафиксировано 1410 носителей SARS-CoV-2. Ежесуточный прирост числа зараженных составил 3,1%.