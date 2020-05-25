Калуга, 25 мая, 2020, 11:03 — ИА Регнум. 108 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 25 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 3 тыс. 459 положительных тестов: 2 тыс. 545 человек находятся на лечении, 888 человек выздоровели, 26 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (659), в Обнинске (471), Боровском районе (253), в Малоярославецком районе (214), в Жуковском районе (157) и в Кировском районе (117).