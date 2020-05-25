Ярославль, 25 мая, 2020, 10:10 — ИА Регнум. Стали известны результаты экспертизы медведя, который неделю назад в Ярославле нанес травмы местному жителю. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM в ночь на 18 мая медведь был замечен в Дзержинском районе Ярославля. Он напал на пешехода, а потом сбежал обратно в лес, где был застрелен егерями. У животного был взят анализ на бешенство, результаты оказались отрицательными.

Yarnews.net Медведь на улице в Ярославле

— Результат исследования показал — медведь не был болен бешенством. Однако агрессивное поведение животного в отношении человека без видимых причин не оставило выбора инспекторам, было принято решение о ликвидации. Вес медведя в трехлетнем возрасте составляет около 80 килограммов. По физическим возможностям животного, когти которого более четырех сантиметров, он значительно превосходит по силе взрослого крепкого человека , — сообщил заместитель председателя комитета охраны животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования правительства Ярославской области Владимир Сафонов.

Пострадавший от лап медведя житель Ярославля Евгений Золотов до сих пор находится на лечении. Ему тяжело ходить, на перевязки он ездит на такси. Пострадавший намерен претендовать на получение денежной компенсации за нападение, которое случилось на городской улице.