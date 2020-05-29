На совещании с президентом России Владимиром Путиным 22 мая заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, характеризуя ситуацию с коронавирусом, подчеркнула, что страна перешла в режим стабилизации. Темпы прироста выявления новых случаев заражения снижаются. За десять дней снижение составило 22,5%. Медицинская система России выдержала испытание коронавирусом, убеждена Голикова. По словам Владимира Путина, сейчас, чтобы «закрепить успехи» и «не допустить отката назад», необходимо широкое проведение тестов и неукоснительное соблюдение всех санитарных требований. О ситуации с коронавирусом в России читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

10:11 25.05.2020 Женщину 73 лет, которую скорая помощь ночью доставила в краевую клиническую больницу №2 в Хабаровске, отказались госпитализировать, сделали обезболивающий укол и выгнали из медучреждения. Подробности в материале: В Хабаровске пенсионерку оставили без медпомощи и выгнали из больницы

10:12 25.05.2020 Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Воронежской области за минувшие сутки увеличилось на 55, стало более 1,5 тысяч. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба регионального правительства. Читайте также: В Воронежской области за сутки выявили 55 случаев заражения SARS-CoV-2

10:21 25.05.2020 Доходы бюджета Москвы могут существенно сократиться. Об этом 25 мая заявил депутат Московской городской думы Олег Шереметьев на заседании комиссии по экономической и социальной политике законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Комментируя повестку заседания комиссии, депутат отметил, что рассматриваемые вопросы не являются первостепенными. Намного важнее было бы рассмотреть поправки в бюджет столицы, которые неизбежно придётся вносить. Ведь доходы столицы из-за экономического кризиса могут кратно упасть. Читайте подробнее: Депутат Мосгордумы заявил об угрозе резкого падения доходов столицы

10:21 25.05.2020 Масочный режим вводится в Калмыкии, соответствующие изменения в указ «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» подписал глава региона Бату Хасиков. Подробности в материале: В Калмыкии вводится масочный режим

10:22 25.05.2020 В Удмуртии за сутки проведено 2085 исследований на коронавирусную инфекцию. Обследовано на коронавирус 1987 жителей региона. Читайте подробнее: В Удмуртии за сутки тесты на коронавирус прошли почти 2 тыс. жителей

10:22 25.05.2020 С 24 мая по 3 июня запланировано 26 рейсов в РФ, из которых два прилетят во Владивосток. Рейс Сеул — Владивосток — Москва вылетит 2 июня, а 3 июня прилетит борт из Гуанчжоу во Владивосток, транзитом до Москвы. Читайте также: В июне в Приморье из Сеула и Гуанчжоу приземляться два вывозных рейса

10:24 25.05.2020 Защитные костюмы, изготовленные на фабрике «Шуйские ситцы» из Ивановской области, для врачей Костромской, Тверской, Саратовской и Кемеровской областей передали активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и «Волонтеры — медики» в рамках акции #МыВместе. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ. Об этом: Волонтеры передали защитные костюмы врачам четырех регионов России

10:25 25.05.2020 Общее количество скончавшихся от COVID-19 на территории Хабаровского края за прошедшие стуки увеличилось на один летальный случай и теперь составляет 10 человек. Об этом 25 мая сообщает региональный минздрав. Читайте подробнее: В Хабаровском крае скончался пациент с COVID-19

10:26 25.05.2020 44 пассажира вывозного рейса из Индии встретили в Ростове-на-Дону. Это жители Ростовской области и шести российских регионов. Об этом: В Ростове-на-Дону встретили 44 пассажира вывозного рейса из Индии

10:26 25.05.2020 Более тысячи масок сшила и бесплатно раздала нуждающимся студентка учебного заведения в Самаре. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, Александра Хохлова, которая учится на фельдшера скорой помощи, каждый день отшивает порядка ста масок. А всего за два месяца она отшила и раздала бесплатно около одной тысячи масок. Эти средства индивидуальной защиты у нее заказывают через социальную сеть. Читайте подробнее: Студентка в Самаре сшила и бесплатно раздала около тысячи защитных масок

10:31 25.05.2020 Число выздоровевших от COVID-19 на территории Московской области за сутки возросло на 388 человек. Об этом 25 мая сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Подмосковье. Подробности в материале: В Московской области за сутки ещё 388 пациентов вылечились от COVID-19

10:32 25.05.2020 В Санкт-Петербурге, предположительно, новой жертвой COVID-19 стал еще один врач — терапевт госпиталя Медсанчасти МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» Анатолий Гольник. Об этом: В Петербурге умер еще один врач — терапевт госпиталя МВД

10:35 25.05.2020 Ряд ограничений снимают на территории Калмыкии в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации. Соответствующий документ подписал глава республики Бату Хасиков по итогам заседания оперштаба 23 мая. «Несмотря на риски, но, понимая усталость многих людей, вводим ряд послаблений. Открытие ряда магазинов с непродовольственными товарами (одежда, обувь), возможность прогулок не более двух человек на улице и занятия спортом на свежем воздухе, также не более двух человек, и при условии соблюдения дистанции», — написал Хасиков на странице в социальной сети. Читайте подробнее: В Калмыкии приступают к снятию ограничений

10:36 25.05.2020 У учеников с пятого по восьмой классы, а также у десятых классов в Омской области начинается последняя учебная неделя. Об этом: В Омской области завершается учебный год

10:37 25.05.2020 Три земельных участка общей площадью более 70 тыс. кв. метров переданы властями Дагестана Министерству обороны РФ в безвозмездное пользование на 11 месяцев для строительства инфекционных госпиталей. Об этом: Дагестан передал Минобороны участки для возведения инфекционных госпиталей

10:40 25.05.2020 Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое». Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда. Читайте также: Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

10:42 25.05.2020 За сутки в России положительные тесты на коронавирус подтвердились у 8946 человек. Об этом сообщает 25 мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом: В РФ за сутки подтвердили почти 9 тыс. случаев заражения коронавирусом