В Чувашии скончались ещё два пациента с COVID-19
Чебоксары, 25 мая, 2020, 06:36 — ИА Регнум. В Чувашии за два последних дня скончались два пациента с COVID-19, оба — пожилые граждане. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики.
24 мая стало известно о смерти 81-летнего пенсионера, у которого был подтверждён COVID-19. По данным минздрава, он был госпитализирован в БСМП 23 апреля.
23 мая умер 74-летний пациент, который с 29 апреля находился на госпитализации в Ибресинской ЦРБ.
В министерстве отмечают, что «врачи сделали все возможное, но спасти пациентов не удалось», выразив соболезнование родным и близким.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии выявлено 2290 носителей коронавируса. Антилидером по числу заражений являются Чебоксары. В настоящее время 1559 человек больны COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 717 человек, умерли 11 человек.