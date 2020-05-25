Чебоксары, 25 мая, 2020, 06:27 — ИА Регнум. В Чувашии с начала пандемии выявлено 2290 носителей коронавируса. Антилидером по числу заражений являются Чебоксары. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Данные минздрава Чувашии

По данным на 24 мая, заражение SARS-CoV-2 выявлено у 2290 человек, в том числе за последние сутки — у 95. Антилидерами являются Чебоксары (730 выявленных случаев) и Ядринский район (161 подтверждённый случай). Меньше всего заражённых — в Красноармейском районе (девять случаев).

По информации министерства здравоохранения, в настоящее время 1559 человек больны COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 717 человек, умерли 11 человек.

География распространения:

г. Чебоксары — 730

Ядринский район — 161;

Шумерлинский район — 123;

Чебоксарский район — 116;

г. Новочебоксарск — 115;

Батыревский район 104;

Моргаушский район 84;

Порецкий район — 81;

г. Канаш — 81;

Урмарский район — 75;

Янтиковский район — 64;

Комсомольский район — 62;

Канашский район — 72;

Шемуршинский район — 66;

Ибресинский район — 56;

Алатырский район — 53;

Цивильский район — 51;

Мариинско-Посадский район — 46;

Яльчикский район — 35;

Красночетайский район — 31;

Аликовский район — 30;

Вурнарский район — 31;

Козловский район — 14;

Красноармейский район — 9.