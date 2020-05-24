Санкт-Петербург, 24 мая, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Тюнинг-ателье Ford Market представило шестиколёсный вездеход из коммерческого фургона Ford E-Series. Снимки авто опубликованы на странице компании в Instagram.

Instagram ford_market Вездеход Ford

Своё детище тюнеры назвали Raptor Bus. Вездеход создан на основе третьего поколения микроавтобуса Ford Econoline, сборка которого производилась с 1975 по 1991 год.

Специалисты ателье модернизировали шасси для возможности установки третьей оси и покрасили кузов авто в красный цвет. Передняя часть вездехода (радиаторная решётка, фонари и бампер) были взяты у пикапа Ford F-150 Raptor. Кроме того, машину также оснастили расширителями колёсных арок и вседорожными колёсами.

Отдельно стоит отметить светодиодную ленту под радиаторной решёткой и шесть дополнительных фар на крыше вездехода.

В движение Raptor Bus приводит бензиновый мотор V8 мощностью 214 «лошадей» рабочим объёмом 5,8 л.

Напомним, американская автокомпания Ford запустила в Мексике производство возрожденного внедорожника Ford Bronco в исполнении Sport.

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