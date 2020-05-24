Калуга, 24 мая, 2020, 12:21 — ИА Регнум. В больницах Калужской области за минувшие сутки скончались ещё три пациента с COVID-19, сообщает 24 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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Житель Жуковского района 1973 года рождения, житель Калуги 1963 года рождения и житель Малоярославецкого района 1940 года рождения скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего в регионе зарегистрировано 26 смертей пациентов с выявленным заражением коронавирусом.