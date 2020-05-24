Калуга, 24 мая, 2020, 12:01 — ИА Регнум. 123 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 24 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 3 тыс. 354 положительных теста. 2 тыс. 444 человека находятся на лечении. 884 человека выздоровели, 26 человек умерло. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (630), в Обнинске (440), Боровском районе (241), в Малоярославецком районе (206), в Жуковском районе (153) и в Кировском районе (115).

Пациентам с коронавирусной инфекцией в калужских стационарах оказывают помощь 215 медиков. 180 медицинских работников привлечено из сформированного резерва. На данный момент в резерве находятся 92 специалиста.