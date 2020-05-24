Калуга, 24 мая, 2020, 11:40 — ИА Регнум. В Калуге выявлен коронавирус у главного врача областной инфекционной больницы и калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елены Алёшиной, об этом 24 мая написал на странице в социальной сети врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Главный врач областной инфекционной больницы и калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина

«Она находится под наблюдением в своей родной «инфекционке». Состояние Елены Николаевны оценивается врачами как удовлетворительное. С ней работают ее коллеги, да и сама она лучше кого бы то ни было знает, как действовать. Елена Николаевна со свойственной ей энергией с самого начала запуска противоэпидемиологических мер активно включилась в борьбу с инфекцией. Находилась внутри «красной зоны», помогала коллегам, обучала врачей, которые приезжали на усиление. И этот случай — еще одно напоминание, в каких тяжелейших условиях приходится работать нашим медикам. Они стараются изо всех сил и не жалеют себя», — написал на своей странице в социальной сети Владислав Шапша.

Глава области передал Елене Алёшиной свои личные слова поддержки и пожелал выздоровления.