Москва, 24 мая, 2020, 09:57 — ИА Регнум. Внесённые президентом России Владимиром Путиным поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», где речь идёт о систематизации воспитательной работы в образовательных организациях, корреспондентуИА REGNUM прокомментировал ответственный секретарь координационного совета «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и семейных ценностей» Алексей Гусев. Он считает, что сбылась мечта многих «постсоветских» педагогов:

Иван Шилов ИА REGNUM Школьники

«Национальная родительская ассоциация приветствует инициативу президента России Владимира Путина о внесении в закон «Об образовании» понятия «воспитание». Сбылась мечта многих «постсоветских» педагогов, неравнодушных родителей, да и вообще всех здравомыслящих людей, которым не все равно, какими вырастут наши дети.

На законодательном уровне будет закреплено два равнозначных «крыла» образования — обучение и воспитание. Важно, что к разработке и реализации воспитательной программы школы будут привлекаться родители. Ведь диалог семьи и школы — важнейшая основа успеха!!! Важно, что будет «стержень» — федеральные рекомендации и проекты, соответствующие им системы повышения квалификации и подготовки кадров. Важно, что теперь каждая школа должна заниматься воспитанием системно и ответственно, а не по желанию и как получится.

Хочется верить, что в обязательном порядке везде будут функционировать не просто замы директоров по воспитательной работе, но целые команды, методические объединения. Справимся ли мы с этими задачами? Конечно, справимся! Все вместе, всем миром!!! Ведь речь идёт о важнейшей составляющей становления наших детей, формировании их мировоззрения, нравственности. Что может быть важнее? Нам нужны воспитанные дети, уважающие традиции, владеющие общенациональными российскими ценностями и уверенно смотрящие в наше будущее в нашей России!!!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправками предлагается уже с начала нового учебного года — 1 сентября 2020 года обязать все образовательные организации разрабатывать и реализовывать воспитательные программы как один из важнейших элементов развития личности, её становления и социализации.

Важным моментом является тот факт, что к разработке блоков программ воспитания будет привлечено также и родительское сообщество.