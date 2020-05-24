Легендарный крейсер «Аврора» был спущен на воду 120 лет назад
Санкт-Петербург, 24 мая, 2020, 07:56 — ИА Регнум. Воевавший в трёх войнах легендарный крейсер «Аврора» был спущен на воду 24 мая 1900 года. Об этом сообщает
Несмотря на возраст, крейсер оборудован самым современным вооружением. На его борту, как и прежде, несут регулярную службу матросы. Устав службы на «Авроре» предусматривает ежедневные наряды, обучение личного состава, несение вахты.
Вооружение «Авроры» восстанавливали под руководством Александра Ткачева по историческим документам.
Массовые торжества проведут позднее. В данный момент музей закрыт в связи с карантинными мерами. Однако личный состав судна поздравят, им вручат памятные медали.
На «Авроре» воевали в русско-японскую войну в составе Тихоокеанской эскадры, в Первой мировой на Балтике и при обороне Ленинграда. Залп из «Авроры» стал сигналом к началу Великой Октябрьской Социалистической Революции 1917 года.