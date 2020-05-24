Санкт-Петербург, 24 мая, 2020, 07:56 — ИА Регнум. Воевавший в трёх войнах легендарный крейсер «Аврора» был спущен на воду 24 мая 1900 года. Об этом сообщает

Юлия Карнаева ИА REGNUM Крейсер «Аврора» возвращается из ремонта на место стоянки (2016 год)

Несмотря на возраст, крейсер оборудован самым современным вооружением. На его борту, как и прежде, несут регулярную службу матросы. Устав службы на «Авроре» предусматривает ежедневные наряды, обучение личного состава, несение вахты.

Вооружение «Авроры» восстанавливали под руководством Александра Ткачева по историческим документам.

«Задача была двоякая. С одной стороны — получить более похожее состояние артиллерии, как в 1917 году, с другой стороны — не испортить внешний вид корабля», — рассказал Ткачев.

Массовые торжества проведут позднее. В данный момент музей закрыт в связи с карантинными мерами. Однако личный состав судна поздравят, им вручат памятные медали.

На «Авроре» воевали в русско-японскую войну в составе Тихоокеанской эскадры, в Первой мировой на Балтике и при обороне Ленинграда. Залп из «Авроры» стал сигналом к началу Великой Октябрьской Социалистической Революции 1917 года.