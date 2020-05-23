Москва, 24 мая, 2020, 00:54 — ИА Регнум. Дополнительные меры безопасности на период с 24 по 26 мая, во время мусульманского праздника Ураза-байрам, предпримут сотрудники полиции и Росгвардии в Москве и Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Усиление на период празднования Ураза-байрам особенно коснется прилегающих к мечетям территорий. Источник напомнил, что попытка посещения мечети во время действия ограничений режима самоизоляции, может привести к наложению штрафа в размере четырех тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин попросил мусульман страны, отмечая Ураза-байрам, оставаться дома. С соответствующим обращением к верующим выступил и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.