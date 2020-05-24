Иван Шилов ИА REGNUM Это моя война

Москва, 24 мая, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Жители Камчатского края о нападении гитлеровской Германии на СССР узнали только вечером 22 июня. Здесь не гремели взрывы, однако труженики полуострова ковали Победу на трудовом фронте. Здесь были построены, в том числе, танковые колонны «Камчатский рыбак», «Месть матери», «Советская Камчатка», авиаэскадрильи. Через петропавловск-камчатский рыбный порт Советский Союз получал оборонные грузы из США по программе ленд-лиза.

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