Иван Шилов ИА REGNUM Это моя война

Москва, 24 мая, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Перед Великой Отечественной войной на территории Смоленской области проживали 1 млн 980 тыс. человек. В период 1941—1945 гг. численность населения на Смоленщине сократилась фактически вдвое.

Смоленская область одной из первых оказалась под ударом гитлеровцев. Оккупация региона длилась более двух лет. За этот период фашисты сожгли около пяти тысяч смоленских деревень, в том числе вместе с жителями. После освобождения Смоленская область стала тылом для советских войск.

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