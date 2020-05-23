Углич, Ярославская область, 23 мая, 2020, 16:21 — ИА Регнум. В Ярославской области 23 мая в деревне Тараканово Угличского района сгорел жилой дом. По предварительным данным, в пожаре погибли женщина и трое детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти района.

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Среди погибших девочка пяти лет и два двухлетних мальчика. Сообщение о пожаре поступило около 13:00. В настоящее время на месте еще работают сотрудники МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются.