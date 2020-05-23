Обнинск, Калужская область, 23 мая, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Коллектив обнинской фабрики ООО «КАРО» передал в дар для медицинских и социальных учреждений региона полмиллиона масок и 1100 защитных костюмов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На фабрике ООО «КАРО» перешли на пошив масок и защитных комбинезонов для медицинских работников.

В настоящее время, на предприятии выпуск медицинских масок увеличен до 500 тысяч штук в день, защитных костюмов — до 15 тысяч в зависимости от заказов. В течение двух недель планируется выйти на показатель 50 тысяч одноразовых костюмов в сутки, в течение месяца — до миллиона масок. Заказы на производство костюмов и масок поступили из всех регионов страны.

«Это очень важный и своевременный шаг. У нас масса и медицинских, и социальных учреждений, для которых это будет точно не лишняя поддержка», — сказал врио калужского губернатора Владислав Шапша.

До марта 2020 года на предприятии ООО «КАРО» выпускали спортивную одежду, но в связи с распространением угрозы заражения новой каронавирусной инфекцией на фабрике перешли на пошив одноразовых и многоразовых масок, а затем защитных одноразовых комбинезонов для медицинских работников. Для увеличения объемов продукции при помощи Минпромторга РФ обновили производство, установили новое оборудование. Объем инвестиций вложенных в запуск новых линий составил порядка 53 млн рублей.