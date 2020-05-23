Москва, 23 мая, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Внесённые президентом России поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», где речь идёт о систематизации воспитательной работы в образовательных организациях, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала ответственный секретарь Поискового движения России, председатель комиссии ОПРФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, сопредседатель ОНФ Елена Цунаева:

Ирина Воробьёва. Учительница. 1957

«Уверена в том, что педагоги справятся с поставленной задачей! Это очень своевременное решение. Атаки на онлайн-шествие «Бессмертный полк», подтверждают актуальность этого решения. Воспитательная работа всегда была в школе и должна стать неотъемлемой частью образовательного процесса. Участие родителей позволит усилить как семейное воспитание, так и воспитание через образование.

Совместная работа семьи и учителей в деликатных и непростых вопросах воспитания — залог успеха. Общественные организации, работающие с детьми и молодежью, тоже готовы и могут помочь. Об этом мы планируем поговорить на площадке Общественной палаты РФ. Все мы хотим уверенно смотреть в будущее, это будущее — наших детей и нашей страны. И для этого нужно объединить усилия».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по образованию внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об укреплении воспитательной составляющей в системе образования.

Поправками предлагается уже с начала нового учебного года — 1 сентября 2020 года обязать все образовательные организации разрабатывать и реализовывать воспитательные программы как один из важнейших элементов развития личности, её становления и социализации. Важным моментом является тот факт, что к разработке блоков программ воспитания будет привлечено также и родительское сообщество.

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Как было отмечено президентом Российской Федерации 21 мая на совещании по вопросам ситуации в системе образования в условиях коронавирусной инфекции, дети являются важнейшим приоритетом государственной политики: государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также уважения.

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