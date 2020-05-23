Санкт-Петербург, 23 мая, 2020, 14:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге, предположительно из-за проблем с сердцем, скончался заслуженный врач РФ, дерматолог-онколог Владимир Казистов. Об этом 23 мая сообщает бывшая коллега медика Наталия М. на своей странице в социальной сети.

Врач-дерматовенеролог Владимир Казистов

«Умер замечательный человек, прекрасный друг, умнейший, добрейший, самый лучший, самый справедливый и светлый, заслуженный врач России, который всю жизнь служил людям!!! Казистов Владимир Константинович! Мы, работающие когда-то с вами, преклоняемся и скорбим! Спасибо вам за вашу доброту, сердобольность, золотые руки!», — говорится в сообщении.

Официальная причина смерти пожилого врача неизвестна.

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Напомним, по неофициальным данным, которые разыскиваются и пополняются представителями общественности и журналистами, в Санкт-Петербурге с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, к 22 мая скончались 22 медицинских работника — врачи, медсестры, санитары и другие сотрудники медучреждений.

Сегодня же стало известно о смерти заведующей 1 кардиологического отделения городской больницы №26 Галины Литвиновой.

Официального полного списка погибших в период пандемии врачей нет. Городские власти публично признали смерть от осложнений, вызванных COVID-19, лишь пяти медиков.