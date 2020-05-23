Кострома, 23 мая, 2020, 13:01 — ИА Регнум. С 1 июля на территории Костромской области начнёт действовать специальный налоговый режим для самозанятых. Законопроект, внесённый в областную думу губернатором региона Сергеем Ситниковым, на внеочередном заседании 22 мая приняли парламентарии.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов (фрагмент). 1542

Зарегистрированные в качестве самозанятых смогут платить налог на профессиональный доход в размере 4 или 6% от суммы доходов вместо 13% НДФЛ. Основные цели инициативы — вывести часть предпринимателей из тени и увеличить поступления в бюджет региона.

«Я думаю, что более щадящего режима налогообложения нет. На мой взгляд, для некоторых предпринимателей важно официально работать — не все люди хотят жить в «тени»…Это новый уровень отношений, новый уровень ответственности. На мой взгляд, это еще и современный метод поддержки малого бизнеса в сегодняшних условиях. Те организации, которые либо свернули бизнес, либо перепрофилировали, могут начать работу в таком режиме», — прокомментировал председатель комитета областного заксобрания по бюджету, налогам, банкам и финансам Олег Скобелкин.

На новый налог смогут перейти физические лица и ИП, чей годовой доход за год не превышает 2,4 млн. рублей. Исключением являются люди, чья деятельность связана с перепродажей или реализацией подакцизных товаров.

В 2019 году в качестве эксперимента налог на самозанятых был введен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года эксперимент сроком до 2028 года был расширен ещё на 19 регионов.