Калуга, 23 мая, 2020, 11:48 — ИА Регнум. В больницах Калужской области за минувшие сутки скончались ещё два пациента с COVID-19, сообщает 23 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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Житель Думиничского района 1948 года рождения и житель Обнинска 1947 года рождения скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего в регионе зарегистрировано 23 смерти пациентов с выявленным заражением коронавирусом.