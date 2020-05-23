Калуга, 23 мая, 2020, 11:37 — ИА Регнум. 125 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 23 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 3246 положительных теста. 2369 человек находятся на лечении. 854 человек выздоровели, 23 человека умерло.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (594), в Обнинске (424), Боровском районе (239), в Малоярославецком районе (202), в Жуковском районе (149) и в Кировском районе (108).