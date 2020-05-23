Барнаул, 23 мая, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Установившаяся на Алтае жара способствует нарушению карантинных мероприятий его жителями. В этом убедились специалисты регионального ГУ МСЧ РФ, проведя несколько профилактических рейдов по соблюдению необходимости соблюдения правил безопасности на воде, сообщает сегодня, 23 мая, пресс-служба спасателей.

МЧС РФ В ходе рейда алтайских спасателей на Оби

«Ситуация в этом году сложилась уникальная: при очень высоких температурах воздуха пляжи в регионе пока остаются закрытыми, ни один из них пока не разрешён к эксплуатации. Это связано со сложной эпидемической обстановкой, действующими ограничениями. Граждане в жаркую погоду стремятся провести время у воды и, порой, купаются в непрогревшихся ещё водоёмах, на «диких» пляжах. В результате — высокий риск происшествий, в крае такие несчастные случаи уже зарегистрированы», — пояснил государственный инспектор по маломерным судам Барнаульского инспекторского отделения Анатолий Катаев. По его словам, беспилотники помогают оценивать обстановку и обнаруживать скопления людей на берегах.

Всего за истекшие сутки 191 патрульной группой проверено 490 неорганизованных мест отдыха. В ходе патрулирования выявлены нарушения общественного порядка, проведено 186 профилактических бесед с охватом 321 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, зима и весна 2020 года в Алтайском крае оказались необычайно тёплыми. Метровое сугробы растаяли ещё в начале марта, с этого времени в регионе температура воздуха в регионе редко опускается ниже +20 °C. Специалисты связывают данное обстоятельство с озоновой аномалией над Сибирью.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу власти ужесточили масочный режим.