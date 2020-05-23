Чита, 23 мая, 2020, 11:16 — ИА Регнум. Студент четвертого курса Читинской государственной медицинской академии (ЧГМА) Кирилл Юрчук, разработавший технологию лабораторного метода прогнозирования тромбоза с помощью нейтрофильных ловушек, стал одним из победителей регионального конкурса молодых ученых «Умник». Данное мероприятие позволяет студентам уже во время обучения реализовывать себя в науке. Подробности сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Кадр из сюжета ГТРК Чита Студент четвертого курса ЧГМА Кирилл Юрчук

Кирилл Юрчук вошел в число победителей и выиграл 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта. Придуманная им методика исследования крови в будущем поможет врачам предотвращать повторное развитие тромбоза у людей, перенесших инфаркт миокарда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 г. победу в этом конкурсе одержал студент четвертого курса ЧГМА Николай Нольфин, сумев на выигранные средства завершить разработку своей технологии по реабилитации гиперактивных детей, которым трудно концентрировать внимание из-за когнитивных отклонений в работе головного мозга.