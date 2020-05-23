Барнаул, 23 мая, 2020, 10:02 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где по состоянию на 23 мая выявили 1254 носителя коронавируса, решили ужесточить масочный режим. Как сообщает официальный сайт региона, об этом было заявлено накануне в ходе заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Алтайском крае.

Цитата с сайта barnaul.org Глава Барнаула Вячеслав франк

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко пояснила, что необходимость в этом возникла из-за выявленных 159 домашних очагов заболевания коронавирусом численностью от 2 до 16 человек. Кроме того, высокие темпы распространения инфекции связаны с несоблюдением профилактических мер на предприятиях, в организациях и учреждениях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только за последние сутки, 22 мая, в Алтайском крае было подтверждено 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Ухудшение эпидемиологической ситуации произошло из-за нескольких вспышек коронавируса.

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Между тем сами чиновники не спешат надевать маски. Особенно цинично выглядит недавнее заявление барнаульского сити-менеджера Вячеслава Франка, который, укорил горожан в несоблюдении ношения индивидуальной защиты (СИЗ):

«Еще раз хочу напомнить — в краевой столице действует масочный режим. Это значит, что в магазинах, общественном транспорте, на автобусных остановках, при посещении аптек, предприятий сферы услуг и общественного питания мы обязаны носить маски».

»Кто-нибудь, ну зайдите (обязательно в маске!) уже в кабинет к Вячеславу Генриховичу и объясните, что ношение СИЗ во время пандемии, к которым относятся и медицинские маски, обязательно и для него тоже, а не только для жителей города Б., коих под угрозой рубля пытаются обязать. На собственном примере, так сказать, покажите людям, что это действительно важно и может спасти им жизнь, а не вот это вот показушное всё», — иронизирует канал u_crimes_brn.

Дело в том, что в указе губернатора Виктора Томенко действительно ничего не сказано о том, что маски нужно носить в помещениях работающих организаций. Как это сказалось на статистике SARS-CoV-2 — остаётся только догадываться.