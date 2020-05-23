Иван Шилов ИА REGNUM Это наша война

Москва, 23 мая, 2020, 12:00 — ИА Регнум. За годы Великой Отечественной войны из Якутии призвали в ряды Красной армии более 62 тыс. человек, с фронта вернулась лишь половина. 24 якутянина были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, пять — стали полными кавалерами ордена Славы.

Неоценимый вклад в Победу внесли труженики тыла. Производственные показатели Якутии в период 1941—1945 гг. росли в разы. Объём валовой продукции увеличился в два раза.

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