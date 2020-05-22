Кострома, 22 мая, 2020, 23:04 — ИА Регнум. В Костромской области скончались ещё два пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом 22 мая сообщил региональный оперативный штаб. Таким образом, количество летальных исходов среди больных в регионе достигло 9. Оба пациента — 84-летняя жительница города Буя и нейчанин — ушли из жизни в окружной больнице Костромского округа № 2.

Пенсионерка поступила в больницу 7 дней назад, ее состояние медики квалифицировали как «средней степени тяжести». Женщина страдала сопутствующими заболеваниями — сахарным диабетом, анемией и болезнями сердечно-сосудистой системы.

Мужчина «старше 60 лет» из Неи поступил в больницу с пневмонией в тяжелом состоянии.

«Из-за резкого ухудшения состояния врачи проводили реанимационные мероприятия в приёмном отделении. Однако спасти пациента не удалось, мужчина скончался в день поступления в окружную больницу», — приводит объяснения специалистов регионального департамента здравоохранения оперативный штаб.

С начала эпидемии в Костромской области выявили 540 заражённых. Справились с болезнью 267 человек, в стационарах больниц сейчас находятся 48 человек.